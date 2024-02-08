Украинские артиллеристы испытывают острый дефицит боеприпасов на линии боевого соприкосновения, поскольку европейские заводы не выдерживают конкуренцию в военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Страдаем, действительно, от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод. Масштаб войны и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», – заявил глава украинского МИД.

Напомним, что Белый дом рассматривает альтернативные способы предоставления военной поддержки Киеву на фоне провального голосования в Конгрессе закона о выделении 60 миллиардов долларов на поддержку ВСУ. Один из вариантов – заставить европейские страны оплачивать военные поставки киевскому режиму. Об этом в своем материале со ссылкой на собственные источники в администрации США пишет журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.