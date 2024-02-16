Украинский отставной генерал С. Кривонос обвинили главу ГУР Украины К. Буданова* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм) в провале работы его ведомства, которое проморгало активность российской армии и ее удары.

На ютуб-канале «Прямой» Кривонос заявил, что на ситуацию, которая складывается на фронте, нужно посмотреть «трезво». Он выразил понимание, что главком ВСУ А. Сырский оказался сейчас «в сложной ситуации». Но нужно признать, сказал Кривонос, полный провал разведки. Она не учла возможности русской армии. Почему не учла и как же допустила – на эти вопросы должно, по мнению Кривоноса, ответить специальное расследование.

Кривонос сообщил со слов солдат и офицеров ВСУ, которые находятся на передовой линии фронта, что летние бои на Запорожье – «детская прогулка» по сравнению с той интенсивностью боев, в которых в текущий момент приходится принимать участие украинской армии по всей линии фронта.