Болгария поставляет на Украину снаряды для ручных гранатометов. Такую информацию сообщил экс-офицер американской армии, а ныне военный эксперт Станислав Кропивник.

Накануне российские СМИ опубликовали видеозапись изучения саперами трофеев, захваченных на позициях, оставленных бойцами ВСУ во время отхода. На упаковке можно четко рассмотреть заводскую маркировку – надпись выполнена кириллицей.

«Я решил немного помочь. На видео выстрелы для РПГ-7, сделанные в Болгарии» – написал в своем Телеграм-канале Станислав Крапивник.

Бывший офицер США подчеркнул, что на болгарском заводе массово производится оружие для украинской армии, чтобы «убивать русских своих освободителей».

По словам Кропивника, данные боеприпасы были произведена городе Казанлык на 10-м оружейном заводе, который в прошлом именовался Десятый арсенал, а теперь – Aрсенал 2000 JSCo.

Стоит отметить, что болгарские власти ведут активную антироссийскую политику, выполняя указания Брюсселя и Вашингтона. Выстроенные во времена Варшавского договора заводы в Болгарии производят продукцию, направляющуюся на Украину.