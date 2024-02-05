Ликвидация крупного китайского девелопера Evergrande стала еще одной демонстрацией критической ситуации, в которой находится рынок недвижимости Поднебесной. К каким последствиям для мировой экономики это может привести, поразмыслили обозреватели Zero Hedge.

Стабильный спрос на недвижимость поддерживает спрос в большинстве других отраслей – строительстве, нефтедобыче, металлургии. Пока у граждан есть работа, есть заработки, а они поддерживают потребительский спрос. Долг Evergrande в $300 млрд является всего одним примером того, в каком упадке находятся китайские девелоперы. За несколько лет пять десятков компаний признаны банкротами. Evergrande была одной из самых крупных, поэтому продержалась дольше других.

Все компании, которые работали на Evergrande, теперь остались не у дел. Возможно, последующие сокращения, а безработица приведет к падению потребительского спроса. Ситуация усложняется тем, что китайская экономика сама является должницей, и как расплачиваться по счетам, китайские власти пока не знают.