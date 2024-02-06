Министр нацобороны Польши В. Косиняк-Камыш считает, что польский народ должен готовиться к любому сценарию развития ситуации. Потенциально полякам нужно настраиваться на войну с РФ, сказал он репортерам после заседания Совета министров.

Косиняк-Камыш напомнил, что после начала за польской границей «полномасштабных» боевых действий, поляки должны готовиться к любому сценарию. Один из них не исключает прямое военное столкновение с русскими, сказал он. Вице-премьер пояснил, что именно по этой причине правительство усиливает военный потенциал страны, наращивает обороноспособность, реформирует армию.

Ранее глава Службы внешней разведки России С. Нарышкин объяснял, что все заявления, в которых Запад «предсказывает» войну с Россией, – всего лишь часть информационной войны, которую Запад развернул для оправдания агрессии против России. Глава российского МИД С. Лавров неоднократно говорил о том, что у России нет желания, а также необходимости – военной, политической или экономической – на кого-то нападать.