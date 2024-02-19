Украинская армия на передовой страдает от снарядного «голода», что подтверждает текущая активность обстрелов со стороны врага, сообщил командир чеченского батальона «Ахмат» А. Алаудинов.

В беседе с ТАСС Алаудинов рассказал, что говорить о полном отсутствии оружия у ВСУ преждевременно, однако снарядный «голод» у врага точно есть. Если говорить про позиции, на которых находятся чеченские бойцы, то интенсивность ударов врага по сравнению с прошлым годом снизилась наполовину.

Командир считает, что при дальнейшем снижении западной помощи для ВСУ вполне реально завершить СВО к осени этого года. Отсутствие военной поддержки от Запада приведет к полной небоеспособности украинской армии. Она лишится возможность сопротивляться, считает Алаудинов. Он также подчеркнул, что в последние месяцы растет количество украинцев, которые добровольно сдаются в плен.

Российский офицер отметил также важность освобождения Авдеевки. Проделанная работа позволяет российской армии продвигаться дальше, подытожил он.