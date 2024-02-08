В интервью «Ленте.ру» командир штурмовой группы ЧВК «Вагнер» рассказал о столкновении с боевиками «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что противник превосходил российское подразделение по численности.

Все началось с того, что разведчики попали в засаду. Они обнаружили украинского пулеметчика, но он был не один. Еще пятеро «вагнеровцев» бросились помогать разведке, по противнику нужно было стрелять из гранатомета, но для этого требовалось выйти на открытую местность.

«Мы выскочили: товарищ дал два залпа, потом я ударил из «Мухи» — и почувствовал мощный удар по телу, меня аж развернуло. В тот момент мне показалось, что у меня нет руки. Промелькнула мысль: может, гранатомет разорвало?» — рассказал боец.

Но дело было не в гранатомете. Командира ранил вражеский снайпер. Тогда его перевязали и доставили к месту эвакуации, откуда военный отправился в госпиталь.