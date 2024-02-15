Сейчас ВСУ действительно могут только обороняться, поэтому главком ВСУ Александр Сырский говорит о переходе к защитной тактике. Однако он не откажется от планов нового контрнаступления на отдельных участках фронта и попытается провести его неожиданно ближе к весенне-летнему сезону, рассказал командир подразделения «Русский легион» Сергей Фомченков.

В интервью порталу Ura.ru он пояснил, что ВСУ не способны грамотно выстроить оборонительные линии и опасаются сокрушительных ударов ВС РФ. Именно поэтому они используют так называемую активную оборону. То есть, при любой удобной возможности пытаются контратаковать, что не приносит, впрочем, никакого результата.

Чтобы такие операции были возможными в будущем, ВСУ потребуется дополнительный личный состав. Однако резервов у Киева практически нет, поэтому он продолжит тотальную мобилизацию. По мнению Фомченкова, ВСУ все же попытаются призвать 500 тысяч украинцев на фронт.