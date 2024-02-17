Призванная деблокировать окружение Авдеевки российскими подразделениями 3-я штурмовая бригада ВС Украины, дислоцируемая на Авдеевском коксохимическом заводе, заявила о своем отходе на заранее подготовленные позиции. Об этом заявил командир бригады Андрей Билецкий.

«Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести более мощный удар. Выражаю благодарность командованию ВСУ за взвешенное решение. Бой продолжается», – написал Билецкий.

По его словам, подразделения 3-й штурмовой бригады сражались на Авдеевском направлении в условиях тотального превосходства Вооруженных сил Российской Федерации в технике и боеприпасах. Новый главком ВСУ Александр Сырский ранее перебросил на Авдеевское направление 3-ю штурмовую бригаду, сформированную в основном из бывших бойцов батальона «Азова» (признан террористическим и запрещен в России), для стабилизации линии фронта.

Напомним, что командующий авдеевской группировкой ВСУ генерал Тарнавский заявил о выводе подразделений украинской армии из Авдеевки в ночь на 17 февраля.