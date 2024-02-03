Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с неожиданным визитом в Киев, пообещав передать ВСУ новые ракеты GLSDB. Однако визит Нуланд совпал со слухами о снятии с должности главкома ВСУ Залужного. Об этом в своем материале сообщает колумнист «Комсомольской правды» Виктория Кузнецова.

После начала Евромайдана в 2013 году Виктория Нуланд появлялась в Киеве практически раз в месяц. Самым известным стал ее визит в декабре 2013, когда она раздавала участникам протеста на Майдане булочки и печенье. Однако в действительности она отвечала за продвижение нужных людей на основные должности в украинском правительстве после свержения Януковича. Ее основной протеже – бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк в настоящее время проживает в США, являясь обладателем элитного жилья и крупных сумм на банковских счетах.

Поэтому в скором времени будет ясно, кого в действительности приезжала поддержать Нуланд в Киев – Зеленского или Залужного. При этом украинские политики, почувствовав слабость Зеленского, уже начали свою игру. С критикой нового закона о мобилизации вдруг выступила Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, в попытке напомнить о себе американской гостье. Ведь без Виктории Нуланд в последние годы не обходилось ни одно крупное назначение на Украине.