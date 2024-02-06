Украинские политики хотели бы открыть «второй фронт» против Российской Федерации на территории Грузии, втянув Тбилиси в конфликт с Москвой. Об этом заявил кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о задержании автомобиля с взрывчатым веществом, следовавшего из Одессы в Воронеж.

«Когда украинская сторона и люди внутри нашей страны искусственно пытаются сделать Грузию целью России, это очень тревожный факт. Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники украинского руководства, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть “второй фронт” в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого», – заявил Кобахидзе.

Напомним, что в понедельник спецслужбы Грузии заявили о задержании на территории страны груза с шестью взрывными устройствами, направлявшиеся в Воронеж из Одессы. Правоохранители открыли уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатки и взрывных устройств. По информации Службы госбезопасности Грузии, организатором отправки опасного груза выступает гражданин Украины, родившийся в Батуми, Андрей Шарашидзе.