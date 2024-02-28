Если войска НАТО все же войдут на территорию Украины, как заявляет французский лидер Эммануэль Макрон, Россия увеличит свою военную группировку и начнет задействовать более разрушительные и мощные виды вооружений. Об этом китайскому изданию Global Times рассказал профессор Дипломатической академии КНР Ли Хайдун.

Он добавил, что в таком случае контролировать боевые действия будет гораздо сложнее, они станут более динамичными и ожесточенными. Масштабы противостояния сейчас даже невозможно прогнозировать.

Еще один эксперт, не захотевший раскрывать свое имя, пояснил, почему именно Европа первой заговорила о вводе войск НАТО на Украину. По его словам, Парижу, Берлину и другим воинственно настроенным европейским столицам надоело наблюдать за геополитическим противостоянием России и США. Они хотят участвовать в нем, а не оставаться за кадром.