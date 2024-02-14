Соединенные Штаты должны немедленно прекратить поставлять оружие Вооруженным силам Украины и начать диалог с Российской Федерацией для заключения долгосрочного мирного соглашения, который невозможно установить путем дальнейшей эскалации ситуации и введением дополнительных санкций. Об этом в своем материале сообщает издание Newsweek со ссылкой на заявление постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня.

«Страны Запада должны немедленно прекратить подливать масла в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества. Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. Интересы всех стран равны друг другу», – заявил Цзюнь.

По его словам, Североатлантический альянс должен воздержаться от «давления, клеветы и односторонних санкций в отношении Российской Федерации», а вместо этого начать диалог, чтобы урегулировать конфликт между Киевом и Москвой дипломатическим путем.