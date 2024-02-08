Офпред Пентагона Д. Кирби заявил, что всё сказанное русским президентом Путиным в беседе с американским журналистом Карлсоном не окажет влияния на намерения США поддерживать Киев. Заявление Кирби публикует ТАСС.

Кирби заявил об уверенности в «крепкой двухпартийной поддержке» Киева. По словам офпреда Пентагона, Байден уверен, что даже республиканцы в действительности поддерживают Украину, поэтому ни на них, ни на кого-то еще интервью Путина Карлсону не повлияет. Это заявление звучит странно, если вспомнить, что накануне республиканцы заблокировали законопроект о выделении Киеву очередной партии военной помощи.

Интервью российского президента В. Путина журналист Такер Карлсон обещал выложить без монтажа и цензуры, чтобы каждый мог составить мнение, что действительно происходит на Украине. Это интервью стало первым, которое Владимир Путин дал иностранному журналисту с начала спецоперации. Выложить в Сеть беседу обещают в 2 часа ночи 9 февраля.