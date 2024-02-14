Еще одна «дорога жизни» ВСУ оказалась под огневым контролем российских войск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что располагается эта дорога под Донецком и использовалась она для снабжения украинских войск.

О какой именно транспортной артерии идет речь, Кимаковский раскрывать не стал.

«Главная артерия, по которой шло снабжение ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) под Донецком, сейчас находится под огневым контролем наших сил», – цитирует советника агентство ТАСС.

Напомним, ВС РФ также удерживает под огневым контролем дорогу, по которой осуществляется снабжение ВС Украины в Авдеевке. Ранее стало известно о переброске к этому населенному пункту «лучшей бригады» Киева, составленной из азовцев (боевики полка «Азов» – террористической организации, запрещенной в России).