Покидая свои позиции в Авдеевке, украинские военнослужащие минировали тела убитых сослуживцев. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

«В Авдеевке продолжаются мероприятия по осмотру и дозачистке города. Наши штурмовые подразделения несколько часов назад обнаружили сразу несколько частных домов, в которых были найдены тела украинских солдат. При их осмотре оказалось, что они заминированы», – заявил Кимаковский.

По его словам, заминированные тела убитых военнослужащих украинской армии были также обнаружены на проселочных дорогах, по которым подразделения ВСУ покидали Авдеевку.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил о ликвидации саперами Вооруженных сил Российской Федерации более 400 мин и растяжек, обнаруженных на территории Авдеевки.