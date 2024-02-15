Попавшим в огневой мешок на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции украинским военнослужащим предложили сдаться в плен российские штурмовики. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

«Видя реальную картину и желая сберечь жизни брошенных на убой украинских мобилизованных, наши штурмовики под Донецком предложили попавшим в огневой мешок украинским солдатам сложить оружие», – сообщил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщал, что на Донецкое направление командование ВСУ перебросило резервы из состава мобилизованных граждан Украины. Часть группировки попала в окружение в окрестностях Донецка. Украинские военнослужащие пытались покинуть передовые позиции, но понесли тяжелые потери, находясь под плотным огневым контролем со стороны российских сил.