Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала поклонникам о серьезном заболевании, от которого она страдает достаточно долгое время. Сейчас, по словам знаменитости, у нее снова случилось обострение псориаза. Этот недуг преследует Ким уже несколько лет подряд.

Псориаз – это хроническое заболевание, не являющееся инфекционным, поражающее кожные покровы. Вылечить псориаз практически невозможно, так как это считается аутоиммунным заболеванием. Можно войти в ремиссию, однако обострения все равно могут войти, порой даже без особых на то причин.

Ким Кардашьян показала в соцсетях фотографию пораженного участка кожи на своей ноге. Знаменитость отметила, что не может найти причину обострения этой болезни, так как она не меняла образ жизни и рацион питания.

«Какой же безумный у меня сейчас псориаз, ребята. Я не знаю, что происходит, но мне нужно разобраться. Это безумие», – написала селебрити.

По словам Кардашьян, болезнь ее не беспокоит, даже когда она пребывает в безумном стрессе. А вот когда у нее стабильное эмоциональное состояние и хорошая обстановка вокруг, псориаз может проявиться по непонятным для нее причинам.