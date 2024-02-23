Киевские полицейские вычислили и задержали двух грабителей, которые при помощи кирпича оглушили бойца ВСУ, а затем ограбили его.

В тг-канале «Политика Страны» приводятся детали преступления. Двое злоумышленников подкараулили военного в центре Киева, оглушили его при помощи кирпича, а затем до нитки обчистили. Когда потерявший сознание военный очнулся, обнаружил пропажу смартфона и кошелька. Грабители даже не побрезговали скрутить с его пальца обручальное золотое кольцо.

Киевские оперативники вышли на след грабителей, установили их личности и задержали. Одного – поблизости от места преступления. Второго – на левобережье Киева. В разбойном нападении участвовали два подельника – 39-летний житель украинской столицы и его 44-летний товарищ из Харькова.