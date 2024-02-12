Украина обращалась к России с просьбой передать ей тела погибших в ходе катастрофы Ил-76 военнопленных. Об этом заявил спикер Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Андрей Юсов.

РИА Новости напоминает, что буквально на днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких пленных на сбитом украинскими боевиками самолете не было. Но при этом тела Киев все же просит выдать.

Заявление Данилова было сделано сразу после публикации в американском издании NYT, подтвердившем, что Ил-76 действительно сбила Украина с применением американского комплекса Patriot. Официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывание Данилова, предложила киевскому режиму хорошо напрячься и вспомнить, был ли Валерий Залужный главнокомандующим ВСУ или нет.