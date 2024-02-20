Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что к российским границам были переброшены значительные силы США. Его слова приводит издание News.ru.

«Резко выросла активность блока НАТО. К нашим границам переброшены значительные силы США и их союзников», – заявил Картаполов.

Он также добавил, что Запад не прекращает свое снабжение Киева высокомобильными системами залпового огня и дальнобойными ракетными комплексами.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс планирует «взять на себя» обязанность координировать поставки вооружения на Украину. В случае смены власти в США (победы Дональда Трампа на выборах американского президента), Вашингтон может полностью прекратить поставки вооружения для Киева.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявлял о размещенных около белорусских и российских границ 32 тысячах натовских военных. Он подчеркнул, что в будущем коллективный запад может увеличить количество размещенной боевой техники возле границ с Россией и Республикой Беларусь. Это более тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 единиц самолетов и вертолетов.