Из охваченного пожаром Центрального универсама в Буйнакске спасателям удалось эвакуировать почти 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Напомним, ранее стало известно о возгорании ЦУМа в дагестанском Буйнакске. Пожар начался на крыше, пламя успело распространиться на 500 квадратных метров. Спасатели МЧС выехали на место и работают над эвакуацией людей. Кроме того, к месту пожара следуют дополнительные расчеты.

«Спасатели МЧС эвакуировали с места пожара 27 человек», – сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент информации о причинах пожара нет. Сколько человек остается в горящем здании, тоже пока неизвестно.