Российская певица Ирина Ортман вспомнила, как экс-участницы музыкального коллектива «Тутси» решили воссоединиться спустя семь лет после перерыва в творчестве. По словам артистки, участницы коллектива являлись подругами, поэтому нередко по завершению общего музыкального проекта собирались вместе.

Как-то экс-солистки «Тутси» собрались вместе за ужином и исполнили «а капелла» отрывок из песни «Самый-самый», засняв свое пение на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях.

«После чего посыпался просто шквал сообщений: ”Девчонки, мы соскучились, возвращайтесь!”» — рассказала Ортман.

По итогу артистки решили записать пробную песню, а их бывший продюсер Виктор Дробыш пригласил девушек в продюсерский центр, что очень их обрадовало. По словам Ирины Ортман, Дробыш поздравил их с возвращением «в родную гавань».