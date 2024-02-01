Ирина Ортман, фото из соцсетей певицы

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Российская певица Ирина Ортман вспомнила, как экс-участницы музыкального коллектива «Тутси» решили воссоединиться спустя семь лет после перерыва в творчестве. По словам артистки, участницы коллектива являлись подругами, поэтому нередко по завершению общего музыкального проекта собирались вместе.

Как-то экс-солистки «Тутси» собрались вместе за ужином и исполнили «а капелла» отрывок из песни «Самый-самый», засняв свое пение на видео. Ролик опубликовали в социальных сетях.

«После чего посыпался просто шквал сообщений: ”Девчонки, мы соскучились, возвращайтесь!”» — рассказала Ортман.

По итогу артистки решили записать пробную песню, а их бывший продюсер Виктор Дробыш пригласил девушек в продюсерский центр, что очень их обрадовало. По словам Ирины Ортман, Дробыш поздравил их с возвращением  «в родную гавань».

«Но буду откровенна, повторить успех песни “Самый-самый”, переплюнуть этот хит — сложно», — отметила певица.