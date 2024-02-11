Инвалиду-колясочнику потребовалось ползти по лестнице на станции метро в Лондоне

Дженни Берри 15 минут кое-как взбиралась по лестнице, стараясь попасть к выходу со станции наземного метро «Перекресток Далстон», поскольку лифт был сломан. По словам англичанки, ее мучения с лестницей развеселили персонал корпорации Transport for London (TfL), с усмешками комментировавших ее подъем вверх. Источник: The Mirror.

Что еще хуже, когда женщина-инвалид добралась наконец «на своей заднице» до вершины лестницы, лифтер с широкой улыбкой объявил ей, что лифт на другой стороне исправен. Находившиеся поблизости сотрудники станции Dalston Junction весело заявили женщине, что теперь «она могла бы воспользоваться лифтом, если бы захотела». Англичанка засняла на видео свои испытания с помощью подруги, показав в «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ) случившееся с ней после того, как поздним вечером в четверг (8 февраля) она прибыла на станцию наземного метро.

29-летняя женщина сообщила, что больше всего ее разозлило то, как с ней обращался персонал TfL. Ей оказали помощь, лишь когда она была уже в трех ступенях от верха лестницы. Один из сотрудников, мужчина в оранжевой светоотражающей куртке, сказал беспомощной пассажирке, что «этот лифт» сломан уже с месяц как, и добавил: «Разве вы не знали?».

Она рассказала: «На станции, с которой я ушла, не было никаких указателей, сообщающих мне, что лифт неисправен, а также на платформе не было персонала, который мог бы помочь мне добраться до другого лифта, имеющегося на платформе противоположного направления, откуда я могла бы попытаться вернуться домой без восхождения по лестнице».

«Итак, я поползла вверх по этой чертовой лестнице, потому что мой отель находился буквально рядом со входом на станцию. Будучи инвалидом-колясочником, я, очевидно, не первый человек, с которым это случалось, и я определенно не буду последним путешественником с ограниченными возможностями».

Реакция администрации TfL

Марк Эверс, директор по работе с клиентами в Transport for London, заявил: «Мы глубоко сожалеем о печальном опыте, пережитом Дженни Берри во время путешествия с нами, и мы в срочном порядке выполним разбирательство этого инцидента с компанией Arriva Rail London, управляющей лондонским наземным транспортом от нашего имени, чтобы гарантировать, что подобное не повторится».

«Мы осознаем, что выход из строя лифтов может оказать существенное влияние на клиентов, которые на них полагаются, и мы в TfL стремимся сделать транспорт в Лондоне максимально доступным. Также мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить быстрый ремонт лифтов и своевременное обеспечение пассажиров сведениями об их доступности. Я сожалею, что в данном случае необходимая информация доступна не была».