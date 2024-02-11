Одним из самых необычных регионов Российской Федерации по праву считается Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) или попросту Ямал. По площади его можно сравнить с Турцией или Францией. Особенно интересен регион для туристов. Ведь только здесь можно побывать за Полярным кругом, пожить в чуме, искупаться в леднике и увидеть настоящих северных оленей. О том в какое время года лучше всего посетить Ямал рассказывает в своем материале портал «Лента.ру» со ссылкой на местных жителей.

«Обязательная программа для туриста – прокатиться на упряжке, наделать фото с оленями, погладить, если подпустят. Походить по чумам, пообщаться с хозяевами, попробовать любые местные блюда, какие найдете. Посмотреть на спортивные состязания оленеводов, послушать национальные песни. Если хочется что-то привезти с собой, там много чего продается, от продуктов до обуви ручной работы. Причем покупают не только гости, но и сами тундровики», – рассказал местный житель.

По его словам, лучше всего приезжать на Ямал с марта по апрель, когда в регионе отмечают День оленевода, чтобы сполна окунуться в местную культуру.