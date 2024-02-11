В Японии вводится многоязычная сдача экзаменов на право вождения такси и автобуса

Япония намеревается проводить тестирование иностранных водителей такси и автобусов на их собственных языках, чтобы восполнить нехватку водителей общественного транспорта в стране. Источник: The Mainichi.

К концу марта 2024-го Национальное полицейское агентство (NPA) распространит образцы 20-язычных экзаменационных вопросов среди управлений полиции в префектурах по всей Японии, что позволит им сформулировать свои собственные вопросы с учетом местных потребностей, сообщил представитель NPA.

Многоязычный подход к оформлению водительских прав 2-го класса (профессиональных) появился после того, как промышленные группы, столкнувшиеся с катастрофической нехваткой водителей, попросили чиновников предпринять больше усилий, чтобы иностранцы также могли работать в транспортных секторах. Сейчас специальная водительская лицензия обязательна для управления пассажирскими транспортными средствами, такими как автобусы и такси, но тестирования потенциальных водителей проводится только на японском языке.

По данным Национального полицейского агентства, к концу 2022-го иностранные граждане составляли всего 5 189 человек, или 0,6%, среди 880 536 зарегистрированных обладателей профессиональных водительских лицензий на управление крупными и обычными транспортными средствами.

Неяпонские водители

Языки народов Азии составят большую часть из 20 предлагаемых языков для тестирования на водительские права 2-го класса, включая корейский китайский и тагальский (язык филиппинцев), но также будут охвачены языки Европы, в частности английский и португальский.

По словам представителя NPA, ранее агентству не требовалось разрабатывать тесты на получение профессиональной водительской лицензий на иных языках, поскольку потребности в этом не возникало.

Планируемые изменения приведут систему сдачи экзаменов в соответствие с существующим порядком оформления водительских прав 1-класса (любительских) для частных автомашин, мотоциклов и иных транспортных средств. С 2009 года NPA распространяет образцы вопросов для тестирования водителей 1-го класса на английском, и эти тесты уже доступны на 20 языках, вводимых для 2-го класса.

Помимо вопросов о ПДД, включенных в тесты на лицензию 1-го класса, в ходе экзамена по 2-му классу также учитываются знания в отношении процедур безопасной эксплуатации транспортных средств, к примеру, порядок проверки исправности тормозов. Это, как отметили в NPA, чисто технический экзамен, в его тестах нет вопросов по взаимодействию с пассажирами.