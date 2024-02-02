Индийские полицейские отпустили на волю голубя, которого ранее подозревали в шпионаже на Китай. Птица на протяжении восьми месяцев пробыла в заточении – в клетке в ветеринарное клинике, так как были подозрения, что голубя использовали в своих целях китайские шпионы. Однако правоохранительные органы Мумбаи не нашли подтверждения, что птица использовалась в качестве шпиона, поэтому ее выпустили на волю. Такую информацию передает информационное агентство PTI.

Голубь-«шпион» был пойман в порту пригорода Мумбая в мае 2023 года. Полицейские сообщили, что на лапках птицы было закреплено два кольца с китайскими иероглифами. Одно кольцо было сделано из алюминия, а другое – из бронзы.

По итогу правоохранителям удалось выяснить, что птица участвовала в гонках, организованных в открытых водах Тайваня. По всей вероятности, голубь сбился с маршрута и вылетел за границы страны. Таким образом, птица и оказалась на территории Индии. 30 января голубь-«шпион» был выпущен на волю.