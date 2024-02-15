Сегодня, 15 февраля, ВС Украины в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Белгороде. В результате обстрела погибли мирные жители города. В беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» трагедию прокомментировал российский иллюзионист Амаяк Акопян.

«На Украине безумная власть: это давно всем ясно. Зеленский – совершенно невменяемый человек, наркоман. Это видно даже уже по его лицу. Он находится на ручном управлении. Белый дом им командует. У меня такое ощущение складывается, что и Байден, и все его окружение – тоже сумасшедшие. Они могут давать такие указания, а он в свою очередь их выполнять, чтобы отчитаться перед правительством Америки. Мол, смотрите, мы еще можем мы стреляем. А в кого – неважно. Зеленский подписал кровавый контракт с дьяволом. Все, кто сражаются по ту сторону России, подписали контракт с дьяволом. И их ожидает очень печальная история в финале», – заявил артист.

По его словам, украинская армия обстреливает гражданские объекты из-за отсутствия успехов на фронте. При этом Россия является великой державой, к мнению которой рано или поздно вынуждены будут прислушиваться страны Запада.