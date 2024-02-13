Американские специалисты провели исследование, по итогу которого дали оценку эффективности искусственного интеллекта в способности моделирования военных сценариев. Ученые использовали чат-боты OpenAI, чтобы оценить их способность симуляции конфликтов на международном уровне.

По результатам исследования, ИИ продемонстрировал достаточно сильную агрессию – он нередко прибегал к использованию ядерного оружия.

«Результаты вызывают серьезные опасения, особенно учитывая стремление Пентагона внедрять такие модели в процесс принятия военных решений», – отмечают специалисты.

Также в ходе исследования была разыграна симуляция международных отношений. Чат-боты различных компаний выступали в роли лидеров разных государств. В большинстве случаев были приняты решения усилить конфликт, в ходе чего воспользоваться ядерным оружием.

Таким образом, специалисты сделали вывод, что использование таких технологий по итогу может привести к нежелательным последствиям. Поэтому они рекомендуют перед использованием подобных моделей проводить тщательный анализ.