Украине негде размещать истребители F-16, она не готова принять эти боевые самолеты. Страны НАТО также не предоставят свои аэродромы для хранения американских истребителей, так как лидеры этих государств в первую очередь думают о безопасности, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что руководители и правительства стран НАТО не станут рисковать, размещая переданные Киеву самолеты на своей территории. Они отлично понимают, что подобными действиями могут втянуть в противостояние не только свои государства, но и весь Североатлантический альянс.

Именно поэтому Игнат заявил о необходимости в другой помощи. Киеву сейчас нужны не истребители, а зенитные ракеты к комплексам ПВО, доставшимся Украине в наследство от СССР, а также западные системы противовоздушной обороны.