Турецкое издание Hürriyet сообщило, что лица, задержанные по обвинению в нападении на католическую церковь в Стамбуле и убийстве гражданина Турции, заявили во время проведения допроса, что не знали о присутствии в храме консула Польши. По их словам, они действовали по собственной инициативе.

По решению суда в Стамбуле был произведен арест задержанных лиц после того, как в стамбульской католической церкви произошла стрельба. Среди арестованных есть россиянин Давид Тандуев. Такую информацию сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

Напомним, что днем 28 января два вооруженных человека в масках устроили стрельбу в католической церкви в Стамбуле. В результате погиб 52-летний турецкий гражданин. По информации СМИ, ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).

Вечером того же дня были задержаны двое подозреваемых. По сообщению главы МИД Турции Али Ерликая, подозреваемыми являются гражданин Таджикистана и гражданин РФ, которые предположительно являются членами вышеупомянутой террористической группировки.