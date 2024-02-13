Военный аналитик А. Храмчихин в беседе с NEWS.ru высказал сомнения по поводу недавних сообщений о «царь-поезде», который российская армия якобы построила для обороны в ДНР.

Храмчихин считает, что сообщения о собранном из более чем двух тысяч вагонов поезде больше походят на фейки украинской стороны. Приложенные к сообщениям фотографиям сделаны летом. Если российская армия и сделала такой поезд, то было это летом, перед началом наступления ВСУ. Теперь уже известно, что широко разрекламированное Киевом наступление с треском провалилось, поэтому такой поезд очевидно утратил актуальность. «Если он вообще был», засомневался эксперт.

В теории, сказал Храмчихин, состав протяженностью 30 километров мог бы оказаться эффективным, но только не перед танками. При наличии танка разбить такое оборонительное сооружение не составит труда, подытожил эксперт.