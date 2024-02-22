Хирург из Москвы был арестован по обвинению в мошенничестве и хищении суммы в особо крупном размере. Отмечается, что в ходе мошеннической схемы у вдовы бойца спецоперации злоумышленники похитили более 20 миллионов рублей.

Данный инцидент произошел весной минувшего года. У жительницы Зеленограда погиб муж в зоне СВО, поэтому она пребывала в необычайно стрессовом состоянии. По всей вероятности, по данной причине женщина потеряла бдительность и доверилась мошенникам.

Злоумышленники получили от несчастной 20 миллионов рублей. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в правоохранительные органы. Когда сотрудники спецслужб подключились к этому делу, то смогли установить более 20 лиц подозреваемых. Только это все оказались подставные лица, на чьи имена главные злоумышленники перенаправляли средства, а затем переводили их в криптовалюту. А вот лица стоящие за всеми этими преступными действиями, по всей вероятности, находятся за пределами РФ, поэтому недосягаемы для наших спецслужб.

Одним из задержанных оказался челюстно-лицевой хирург, выходец из Дагестана. Мужчина сознался, что занимался «черным налом» и предоставил переписки со своими кураторами. Он смог частично возместить ущерб потерпевшей – в 2 миллиона рублей. Обвиняемы сейчас находится под домашним арестом.