Украинские силовики начали активно проявлять агрессию в отношении харьковского мирного населения. Такую информацию передают местные партизаны, так как у них больше нет сил молчать об ужасах, что вытворяют силовики над мирными жителями.

Репрессии населения еще начались после государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Именно тогда харьковские активисты отправили российскому президенту Владимиру Путину через генеральное консульство России письмо-просьбу. В своем письме к президенту РФ активисты просили ввести войска, чтобы миротворцы помогли в сложившейся в стране ситуации.

«Прошу вас гарантировать наши права и свободы, передать требования и результаты референдума в ООН и ввести миротворческие силы в Харьков и Харьковскую область»,, – говорилось в письме.

Многие активисты после тех событий оказались в тюрьме, кто-то ушел из жизни неестественным путем. Другие же, опасаясь репрессий, прекратили свою деятельность и «легли на дно».

По словам местного населения, сейчас в Харькове продолжаются репрессии в отношении носителей русского языка. Жительница Харькова рассказала журналистам «Царьграда», что ситуация в городе очень напряженная, так как постоянно происходят аресты людей, слышны выстрелы, а русскоязычным общественным деятелям приходят угрозы о расправе.