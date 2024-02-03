Представители палестинского движения ХАМАС пообещали освободить пленных, удерживаемых в секторе Газа, однако в обмен на это они потребовали освободить из израильских тюрем 3 тысячи палестинских заключенных. Такую информацию передает телеканал Al Arabiya.

Журналисты сообщили, что боевики согласны на шестинедельное перемирие и возврат 36 заложников, что были захвачены 7 октября на территории Израиля. Также ХАМАС требуют изменения проекта соглашения о перемирии. Вместо трех этапов они прописали в нем четыре.

Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 года. Несколько тысяч вооруженных боевиков палестинского движения ХАМАС прорвались на израильскую территорию из сектора Газа. Они напали не только на израильских военнослужащих, но и на мирных жителей. Более 200 человек было похищено ХАМАСовцами и вывезено с территории Израиля.

По сообщению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в стране было объявлено военное положение. ЦАХАЛ начали проведение наземной операции для полного уничтожения ХАМАС и возвращения заложников.