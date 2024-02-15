Большое количество гражданских было убито и ранено в результате обстрела Белгорода подразделениями Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Новое преступление украинских нацистов – сегодня днём они вновь ударили по Белгороду. Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется», – написал глава Курской области.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации сообщило о работе системы противовоздушной обороны в небе над Белгородом. Силами ПВО ВС РФ было уничтожено 14 реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня RM-70 Vampire ВС Украины.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, уже известно о пяти погибших и восемнадцати раненных гражданских.