Снятие с должности главкома ВСУ Валерия Залужного украинским президентом Владимиром Зеленским обострило «военно-политическую неразбериху» и разногласия в правящих элитах. Об этом в своем материале сообщает британское издание The Guardian.

Автор статьи отмечает, что в начале украинского конфликта Украину заполонило «удивительно устойчивое настроение национального единства». Однако уже осенью 2023 года после неудачного контрнаступления в страну вернулась большая политика, а решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного только усугубит данную ситуацию.

Новый главком украинской армии Александр Сырский, имеющий среди рядовых военнослужащих крайне неоднозначную репутацию, вряд ли сможет изменить «судьбу Украины на поле боя». Однако теперь все неудачи Сырского будут ассоциироваться с Зеленским, поскольку его будут считать человеком президента.

Обозреватель издания отмечает, что ситуация с увольнением Залужного с большей долей вероятности будет использована республиканцами в парламенте США, как предлог для окончательной блокировки предоставления финансовой и военной помощи киевскому режиму.