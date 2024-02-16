Группа украинских военнослужащих 119-й бригады Территориальной обороны ВСУ заявила о желании сложить оружие. Украинские бойцы записали соответствующее обращение на видео. Они заявили, что хотят сложить оружие из-за равнодушия военного руководства, отправляющего их на погибель в бессмысленные штурмы.

Известно, что 119-я бригада участвовала в сражениях на артемовском направлении. Весной 2023 года бойцы этой бригады были переведены в приграничные районы. Но в декабре 2023 года в соцсетях появилась информация, что военнослужащих 119-й бригады отправили в район Белогоровки, населенного пункта, расположенного на Кременском участке фронта в Донбассе.

«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел … и равнодушие руководства страны…», – заявил украинский военнослужащий на видео.

Он также добавил, что бойцы приняли совместное решение сложить оружие, чтобы спасти свои жизни.