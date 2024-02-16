Группа украинских военнослужащих 119-й бригады Территориальной обороны ВСУ заявила о желании сложить оружие. Украинские бойцы записали соответствующее обращение на видео. Они заявили, что хотят сложить оружие из-за равнодушия военного руководства, отправляющего их на погибель в бессмысленные штурмы.
Известно, что 119-я бригада участвовала в сражениях на артемовском направлении. Весной 2023 года бойцы этой бригады были переведены в приграничные районы. Но в декабре 2023 года в соцсетях появилась информация, что военнослужащих 119-й бригады отправили в район Белогоровки, населенного пункта, расположенного на Кременском участке фронта в Донбассе.
«Мы мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своих побратимов из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел … и равнодушие руководства страны…», – заявил украинский военнослужащий на видео.
Он также добавил, что бойцы приняли совместное решение сложить оружие, чтобы спасти свои жизни.
«Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали», – подчеркнул украинский военный.