Киев самостоятельно принял решение об отставке главкома ВСУ В. Залужного, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента В. Пател на брифинге журналистам. Его комментарий публикует ТАСС.

В США заверили, что отставка генерала В. Залужного с должности главкома украинской армии была «суверенным» решением Киева. Другие публичные оценки случившему в Госдепе США давать отказываются. Комментировать отставку Залужного Госдеп США поручил должностным лицам в Киеве.

Документ об официальной отставке украинского главкома В. Залужного появился на сайте президента Украины 8 февраля. Эту информацию подтвердили в Минобороны Украины. Известно, что командовать украинской армией будет генерал А. Сырский. Зеленский уже поручил ему разработать «реалистичный» план боевых действий на 2024 год.

Украинский президент в видеообращении поблагодарил Залужного за два года службы и назвал официальную причину отставки. По словам Зеленского, подобный шаг был необходим, чтобы украинцы поверили в победу ВСУ.