Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала, что в ближайшем будущем произойдет повышение процентных ставок для банковских вкладов. Ключевая ставка будет увеличена на 16%. Кроме того, ряд банков все еще предлагают новогодние акции.

В связи с этим, глава ЦБ России предложила россиянам подумать об открытии вклада, например для своих годовых премий. По ее словам, очень выгодно будет вложить эти денежные средства под достаточно высокий процент.

Кроме того Набиуллина заявила, что уже проходит тестирование запуск цифрового рубля. После запуска цифрового рубля россияне получат возможность более удобно пользоваться операциями по обмену денежных средств.

Оба события, оглашенные Набиуллиной, в значительной мере способны оказать влияние на финансовое поведение граждан России. Так, повышение процентных ставок на банковские вклады простимулирует граждан приумножить личные средства путем открытия в банках вкладов. А цифровой рубль изменит проведение финансовых операций, путем обеспечения удобного и доступного способа обмена денег.