Норвежское издание Insider Paper со ссылкой на Нильса Андреаса Стенсонеса, возглавляющего военную разведку страны заявило, что события на Украине разворачиваются слишком уж мрачно для ВСУ. По мнению источника, Запад должен значительно увеличить объемы военной помощи Киеву в сравнении с прошлым годом, передает “Комсомольская правда”.

Стенсонес добавил, что Россия перевела промышленность на военные рельсы и сейчас выпускает требуемое количество ракет и беспилотников, артиллерийских снарядов и боевых систем для совей армии. Украина же не способна на это и ждет только помощи от Запада.

Именно при таком раскладе Россия получает существенное преимущество над ВСУ и находится в гораздо более выгодной позиции, чем Киев. Она может готовить наступательные операции, а вот Украине без обширной помощи придется либо уходить в глухую оборону безо всякой надежды на успех, либо и вовсе капитулировать.