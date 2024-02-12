В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне была повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в своем Телеграм-канале написал назначенный киевским режимом глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«В период с 06:00 11.02.2024 по 06:00 12.02.2024 в Херсоне была повреждена припортовая инфраструктура в результате обстрела», – написал Прокудин.

Напомним, что командование ВСУ продолжает удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр, отправляя в населенный пункт Крынки новые резервы. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видеозапись с моментом эвакуации раненых украинских военнослужащих из населенного пункта Крынки на правый берег Днепра под плотным артиллерийским огнем Вооруженных сил Российской Федерации. Украинские военнослужащие несут огромные потери в попытке удержаться в населенном пункте Крынки, где огнем российской артиллерии были уничтожены практически все постройки.