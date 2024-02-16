Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) заявил, что ситуация в зоне боевых действий для украинской армии складывается крайне негативная из-за недостатка боеприпасов. Однако он подчеркнул, что ситуация еще не стала критической.

Буданов заявил, что снарядов ВСУ не хватает по объективным причинам – из-за высокой интенсивности и длительности боевых действий.

«Плохая (ситуация на фронте – ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года вооруженных действий высокой интенсивности», – заявил Буданов.

Глава украинского ГУР также подчеркнул, что предоставляемая Западом помощь и украинская военная промышленность не в состоянии так быстро покрывать потребности украинской армии на фронте из-за высокой интенсивности боевых действий.

Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов получил звание героя Украины. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.