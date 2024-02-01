В интервью CNN руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал отрицать причастность Киева к атакам БПЛА на российские города. Он заявил, что «такие операции возможны».

Также он отметил, что имеются «гипотетические планы» по усилению ударов. В них входят ключевые объекты критической и военной инфраструктуры РФ.

Буданов также назвал главную цель атак на российские города. По его словам, которые приводит «Московский комсомолец», удары ВСУ вынудят россиян «увидеть реальную картину противостояния».

Напомним, что глава ГУР также заявил о возможном новом контрнаступлении весной 2024 года. Он считает, что ВС РФ к этому моменту исчерпают возможности для атак, что позволит Киеву начать свою операцию.