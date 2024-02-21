Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) честно признал, что ВСУ оказались в чрезвычайно сложном положении.

В интервью The Wall Street Journal он заявил, что украинская армия проигрывает по численности и по вооружению. Тем самым он лишь подтвердил высказывания главы СНБО Алексея Данилова о тяжелой ситуации для ВСУ на фронте, передает РИА Новости.

Подобные заявления от украинских чиновников показывают обеспокоенность политического руководства страны и военного командования ситуацией на фронте. Однако главной их целью все же является привлечение внимания Запада и попытка выпросить еще больше оружия, чтобы выйти из тяжелого положения.