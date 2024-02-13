В фильме Сергея Соловьева «102-я неделя СВО», который вышел на телеканале «Россия 1» журналисты взяли интервью у Героя России, полковника Росгвардии Сергея Хайрудинова. Он рассказал, как ВС России в 2022 году взяли Купянск без единого выстрела.

Он рассказал, что 20-я армия ВС РФ двигалась на Купянск. Подразделение Хайрудинова шло впереди остальных. Полковник разыскал телефон мэра и предложил сдать город, так как в противном случае его будут брать танки и артиллерия. Мэр спустя некоторое время принял предложение и выехал навстречу ВС РФ вместе с начальником полиции.

Так одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы взять Купянск. На тот момент Хайрудинов командовал отрядом спецназа «Барс» из Казани, который входил в состав 20-й армии. Но его подразделение подошло к городу первым.