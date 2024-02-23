Правящая коалиция Германии собирается дожать бундестаг и заставить его принять решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Уже на этой неделе в немецком парламенте состоится голосование за соответствующее решение. При этом в документе не упоминается название ракет. Там говорится о системах большой дальности для «осуществления целевых атак».

Дальность поражения целей ракетами Taurus составляет 500 километров, поэтому несложно догадаться, что речь идет именно о них. Кроме того, «целевые атаки» — это скорее всего удары по глубокому тылу России.

Напомним, 22 февраля бундестаг проголосовал против подобных поставок, однако коалиция «Светофор» намеревается продолжать обсуждение. Ее представители также осудили канцлера Олафа Шольца, который не поддерживает идею поставок Киеву столь опасного оружия.