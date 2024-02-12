Украинский отставной генерал И. Романенко в беседе репортерами украинского телеканала ТСН рассказал о сложностях, с которыми придется столкнутся новому главкому ВСУ А. Сырского. Он также высказал мнение о правильности замены В. Залужного.

По мнению Романенко, отстранение с поста главкома украинской армии В. Залужного было «рискованным шагом» со стороны В. Зеленского. Хотя понятно, почему украинский президент принял такое решение. Он пытается обелить репутацию после провального прошлогоднего наступления, хотя вина за это лежит не столько на Генштабе ВСУ, сколько на Западе. Ведь именно западные партнеры кормили Киев завтраками и тянули с оружейными поставками, заявил аналитик.

Впрочем, вина украинского командования тоже есть, сказал Романенко. Оно нерационально распределило ресурсы армии. Не нужно было «распылять» их на три участка фронта. Слаженность и кучность дали бы больше результата, считает эксперт. И об этом еще летом говорили натовские эксперты. Ошибкой была ситуация, при которой Зеленский отдавал приказы Сырскому, и тот руководил действиями на Бахмутском фронте. А Залужный отдельно командовал Бердянским и Мелитопольским фронтами.

Романенко уверен, что новому главкому будет сложно исправить ситуацию. Надо было не распылять силы на наступление, а еще летом прошлого года строить оборону. Если бы командование ВСУ поступило так, то теперь у украинской армии еще были бы ресурсы, заключил эксперт.