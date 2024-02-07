Французский генерал Николя Ришу, который ранее командовал 7-й танковой бригады ВС страны, заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного и взять управление ВСУ в свои руки приведет к печальным последствиям.

По словам генерала, Зеленский может пойти на это и в долгосрочной перспективе замкнуть на себя все процессы подготовки и реализации военных операций. Это подорвет политические позиции украинского лидера, передает РИА Новости.

Как внутри страны, так и за ее пределами многие сделают вполне логичный вывод – увольняя Залужного, Зеленский банально избавился от серьезного конкурента. Поэтому отношение к президенту Украины заметно ухудшится.

Напомним, по словам бывшего депутата Верховной рады Виктора Медведчука, Зеленский уже понял, что противостояние проиграно. Сейчас президент Украины готовится к побегу.