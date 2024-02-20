Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос назвал причину попадания украинских боевиков в плен при отходе из Авдеевки. Он отметил, что виной всему – низкое качество эвакуации раненых военнослужащих с поля боя.

По словам Кривоноса, командиры подразделений просто бросали «трехсотых» на произвол судьбы, из-за чего они попадали в плен. Во всем мире такой подход считается позорной практикой – офицеры должны заранее продумывать эвакуацию бойцов, получивших ранения.

В нижнем звене должен учитываться каждый человек, но в украинской армии это серьезная системная проблема. Она проявляла себя еще в Дебальцево в 2015-м и на других направлениях в 2022 и 2023 годах.

Кривонос, слова которого приводит агентство ТАСС, заявил, что много бойцов, брошенных на поле боя с ранениями, замерзли насмерть, хотя при разумной эвакуации они могли вылечиться и вернуться в строй.